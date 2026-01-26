Сегодня 26 января 2026 года: какой праздник и день в истории

Сегодня – День Госаудитслужбы Украины. 26 января 1244 года в хрониках впервые упомянуто название поселения Берлин. В 1788-м «Первый Флот» достиг берегов Австралии. В 1905-м нашли самый большой в мире алмаз «Куллинан». В 1934-м подписали пакт о ненападении между Германией и Польшей. В 1972-м югославская стюардесса Весна Вулович стала единственным человеком, выжившим в крушении самолета DC-9 над Хинтерхермсдорфом. В 2001-м в Черном море затонул украинский теплоход «Память Меркурия». В 2009-м родились первые в мире восьмерняшки, которые все выжили.

Праздники и памятные даты 26 января

26 января в Украине – День работника контрольно-ревизионной службы (День Госаудитслужбы Украины).

В мире – Всемирный день экологического образования и Международный день чистой энергии.

Также сегодня: Международный день таможенника, День Австралии.

26 января в истории

26 января 1244 года в хрониках впервые появилось название поселения Берлин. Подробнее.

26 января 1788 года «Первый Флот» бросил якорь в заливе Порт-Джексон в Австралии. Подробнее.

26 января 1905 года в Южной Африке обнаружили самый большой в мире алмаз «Куллинан». Подробнее.

26 января 1934 года Германия и Польша заключили пакт о ненападении (пакт Гитлера-Пилсудского). Подробнее.

26 января 1972 года югославская стюардесса Весна Вулович стала единственным человеком, выжившим в аварии самолета DC-9 над Хинтерхермсдорфом. Подробнее.

26 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Японией.

26 января 2001 года в Черном море (150 км от Севастополя) затонул украинский теплоход «Память Меркурия». Подробнее.

26 января 2009 года в Калифорнии родились первые в мире выжившие восьмерняшки. Их мама Надя Сулеман установила рекорд Гиннеса и стала всемирно известной. Подробнее.

Церковный праздник

Преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей Аркадия и Иоанна (V–VI). Подробнее.

Народные приметы

Если птицы вьются у окон, весна будет ранней.

Если кошка заснула на подоконнике, то скоро потеплеет. А если скребет пол – будет метель.

Собака спит, свернувшись калачиком, – к морозам.

Что нельзя делать 26 января

Не стоит играть свадьбу. Такой брак будет несчастливым.

Нельзя ругать и бить кошек и собак.