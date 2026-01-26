Сьогодні 26 січня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – День Держаудитслужби України. 26 січня 1244 року в хроніках вперше згадана назва поселення Берлін. У 1788-му “Перший Флот” досяг берегів Австралії. У 1905-му знайшли найбільший у світі алмаз “Куллінан”. У 1934-му підписали пакт про ненапад між Німеччиною та Польщею. У 1972-му югославська стюардеса Весна Вулович стала єдиною людиною, яка вижила в аварії літака DC-9 над Хінтерхермсдорфом. У 2001-му в Чорному морі затонув український теплохід “Пам’ять Меркурія”. У 2009-му народилися перші у світі восьмерята, які всі вижили.

Свята та пам’ятні дати 26 січня

26 січня в Україні – День працівника контрольно-ревізійної служби (День Держаудитслужби України).

У світі – Всесвітній день екологічної освіти та Міжнародний день чистої енергії.

Також сьогодні: Міжнародний день митника, День Австралії.

26 січня в історії

26 січня 1244 року ув хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін. Докладніше.

26 січня 1788 року “Перший Флот” кинув якір у затоці Порт-Джексон в Австралії. Докладніше.

26 січня 1905 року в Південній Африці виявили найбільший у світі алмаз “Куллінан”. Докладніше.

26 січня 1934 року Німеччина та Польща уклали пакт про ненапад (пакт Гітлера-Пілсудського). Докладніше.

26 січня 1972 року югославська стюардеса Весна Вулович стала єдиною людиною, яка вижила в аварії літака DC-9 над Хінтерхермсдорфом. Докладніше.

26 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

26 січня 2001 року в Чорному морі (150 км від Севастополя) затонув український теплохід “Пам’ять Меркурія”. Докладніше.

26 січня 2009 року в Каліфорнії народилися перші у світі восьмерята, які вижили. Їхня мама Надя Сулеман встановила рекорд Гіннеса та стала всесвітньо відомою. Докладніше.

Церковне свято

Преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів Аркадія та Іоанна (V–VI). Докладніше.

Народні прикмети

Якщо птахи в’ються біля вікон, то весна буде ранньою.

Якщо кішка заснула на підвіконні, то скоро потеплішає. А якщо шкребе підлогу – буде заметіль.

Собака спить, згорнувшись калачиком, – до морозів.

Що не можна робити 26 січня

Не варто грати весілля. Такий шлюб буде нещасливим.

Не можна лаяти та бити кішок і собак.