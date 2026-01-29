Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 30 января – график

Общество 19:26   29.01.2026
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 30 января – график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на пятницу, 30 января.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как сообщала МГ «Объектив», ситуация со светом на Харьковщине будет улучшаться. Такой осторожный прогноз дал 29 января спикер Харьковоблэнерго Владимир Скичко. По его словам, последними мощными обстрелами россияне существенно повредили энергетическое оборудование в регионе. Именно поэтому до 28 января включительно в нескольких районах были очень длительные отключения электричества. Энергетики работали над восстановлением и уже подключили потребителей, у которых долго не было света. Графики ограничений продолжают действовать. Однако сейчас энергетики работают над тем, чтобы продолжительность отключений не превышала шесть часов. Скичко также попросил жителей Харьковщины без крайней необходимости не звонить в облэнерго. Специалисты знают, где и почему нет тока. А линии колл-центра сейчас перегружены еще и из-за приема показаний счетчиков.

Читайте также: Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15

Автор: Елена Нагорная
