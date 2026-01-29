Як відключатимуть світло в Харківській області 30 січня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на п’ятницю, 30 січня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, ситуація зі світлом на Харківщині покращуватиметься. Такий обережний прогноз дав 29 січня речник Харківобленерго Володимир Скічко. За його словами, останніми потужними обстрілами ворог суттєво пошкодив енергетичне обладнання в регіоні. Саме тому до 28 січня включно в декількох районах були дуже тривалі відключення електрики. Енергетики працювали над відновленням, і вже під’єднали споживачів, у яких довго не було світла. Графіки обмежень продовжують діяти. Проте зараз енергетики працюють над тим, щоб тривалість відключень не перевищувала шість годин. Скічко також попросив жителів Харківщини без нагальної потреби не телефонували в обленерго. Спеціалісти знають, де та чому немає струму. А лінії колцентру наразі перевантажені ще й через прийом показань лічильників.