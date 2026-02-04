Live

Стало известно, как сегодня будет работать метро

Общество 08:24   04.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Стало известно, как сегодня будет работать метро Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что сегодня, 4 февраля, в подземке действует график будних дней.

 Расписание начало действовать с 05:30. Это означает, что длительных интервалов в движении поездов не будет.

«Интервалы движения поездов составят десять минут», – отметили в сообщении.

Напомним, накануне в КП «Харьковский метрополитен» сообщили об увеличении интервалов в движении поездов после ночного обстрела 3 февраля. По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно выполнялось по графику выходного дня. Так интервалы движения поездов увеличились до 15-20 минут.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
