Стало відомо, як сьогодні працюватиме метро
Фото: КП “Харківський метрополітен”
У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що сьогодні, 4 лютого, у підземці діє графік будніх днів.
Графік почав діяти з 05:30. Це означає, що тривалих інтервалів руху поїздів не буде.
“Інтервали руху поїздів складатимуть десять хвилин”, – зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні у КП «Харківський метрополітен» повідомили про збільшення інтервалів у русі поїздів після нічного обстрілу 3 лютого. З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово виконувався за графіком вихідного дня. Так інтервали руху поїздів збільшились до 15-20 хвилин.
Читайте також: Зранку росіяни вдарили по Харкову: що відомо, розповів Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, поїзди, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Стало відомо, як сьогодні працюватиме метро», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 08:24;