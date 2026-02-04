Стало відомо, як сьогодні працюватиме метро

У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що сьогодні, 4 лютого, у підземці діє графік будніх днів.

Графік почав діяти з 05:30. Це означає, що тривалих інтервалів руху поїздів не буде.

“Інтервали руху поїздів складатимуть десять хвилин”, – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у КП «Харківський метрополітен» повідомили про збільшення інтервалів у русі поїздів після нічного обстрілу 3 лютого. З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово виконувався за графіком вихідного дня. Так інтервали руху поїздів збільшились до 15-20 хвилин.