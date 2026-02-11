Новости Харькова — главное 11 февраля: трагедия в Богодухове, Терехов про свет

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:07

Итоги суток в видеодайджесте

22:04

БпЛА ударил по магазину в городе Барвенково Изюмского района – десять пострадавших

В результате обстрела около 18:30 загорелся двухэтажный магазин, сообщают в облуправлении Нацполиции.

По данным облпрокуратуры, удар по магазину был нанесен БпЛА типа «Герань-2». У десяти пострадавших – ранения и острый шок.

21:45

Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет отопления – облэнерго опубликовало объяснение

В компании подчеркнули, что избежать отключений электроэнергии в таких домах без тепла на сегодняшний день проблематично, ведь хотя бы на несколько часов в сутки она должна появляться у всех – и у тех, кто пользуется электроплитами, и у тех, кто обогревается электричеством.

В облэнерго напомнили, что длительные отключения света в Харькове происходят так же, как и в других регионах. Объемы электроэнергии в последнее время существенно уменьшились из-за повреждения важных подстанций в Украине и в Харьковской области в частности. Имеющиеся ресурсы, которых критически не хватает, распределяют между всеми потребителями.

Значительные объемы электроэнергии направляют на работу критической инфраструктуры Харьковщины: системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, электротранспорт, медучреждения, а также объекты, защищающие небо.

«Ситуация осложняется крайне низкими температурами и отсутствием или недостаточным отоплением в части областного центра. Для обогрева люди вынуждены больше пользоваться электроприборами, соответственно растет и потребление. Это напрямую влияет на объем электроэнергии, который можно распределить», — говорится в разъяснении облэнерго.

21:02

В Харькове около 20:00 слышали взрывы. Все «прилеты» – за пределами города

Первый взрыв прогремел в 19:58. Мониторинговые каналы предупреждали о баллистике в направлении поселка Ольшаны. О ракете также написали Воздушные силы ВСУ. После этого мониторинговые каналы и ВС информировали еще о нескольких запусках ракет в том же направлении.

Все взрывы прогремели за пределами Харькова, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

19:44

У двоих подростков, которые в 16:20 пострадали в поселке Золочев в результате удара FPV-дрона, — контузии и острый шок

Как рассказал МГ «Объектив» глава ПВА Виктор Коваленко, родители от госпитализации парней отказались. В результате атаки повреждены два частных дома и автомобиль.

18:11

Двое подростков пострадали в поселке Золочев в результате удара FPV-дрона

Мальчикам 15 и 14 лет медики оказали всю необходимую помощь. Повреждено остекление окон частного дома и гражданский автомобиль, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

17:25

С начала суток российские военные пять раз атаковали на Харьковщине

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Охримовка. Три боя еще продолжаются.

На Купянском направлении с начала суток наступательных действий со стороны россиян не зафиксировано.

16:12

РФ атаковала на Харьковщине машину медиков и автобус: погибла женщина

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в 13:00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский, вблизи села Борщевка, российский БпЛА попал в служебный автомобиль первичной медицинской помощи.

В результате удара транспортное средство загорелось. В салоне находились пять человек — медицинские работники и гражданские.

«Одна женщина погибла на месте происшествия. Другие получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавшим предоставлена ​​необходимая медицинская помощь», — добавили правоохранители.

Кроме этого, около 12:00 оккупанты ударили FPV-дроном по рейсовому автобусу, курсировавшему по маршруту Русская Лозовая – Харьков, информирует начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Событие произошло в Русской Лозовой, когда транспорт находился на конечной остановке. К счастью, пассажиров в это время внутри не было, а водитель вовремя успел скрыться и не получил ранений. Сейчас курсирование рейсовых автобусов по указанному маршруту приостановлено», — отметил Задоренко.

14:28

Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует

Мэр Харькова Игорь Терехов публично обратился к руководству «Укрэнерго» и к министру энергетики Денису Шмыгалю из-за длительных отключений света в городе.

Городской голова отметил, что отключения электроэнергии стали суровой реальностью для всей страны. Однако, подчеркнул он, есть города, для которых эта реальность значительно жестче. В частности, Харьков.

По этим причинам и обращается к Укрэнерго и Шмыгалю, объясняет Терехов. Он напомнил, что после обстрела 3 февраля около 900 домов в Харькове остались без тепла.

«Тогда же прозвучало четкое обещание: в домах без теплоснабжения отключение электроэнергии будет длиться не более 4 часов. Это обещание должно быть исполнено. Отключения электроэнергии по 15–19 часов в сутки неприемлемы для Харькова», — отметил городской голова.

Мэр говорит: это вопрос не только комфорта, ведь из-за последствий ударов по теплу, длительные отключения означают холод в квартирах, остановку насосов и риски для систем водо- и теплоснабжения.

Поэтому он требует пересмотра продолжительности и принципов применения графиков отключений для Харькова, максимально возможного сокращения времени обесточивания и публичного объяснения людям логики принятых решений.

12:34

Маршрутка на Харьковщине попала под обстрел

«Леснянская маршрутка попала под обстрел. Временное курсирование пригородными автобусами в поселок Лесное, к дальнейшему сообщению, будет приостановлено», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов

11:34

На три года «сядет» мужчина, отказавшийся воевать

Три года лишение свободы – такой приговор получил житель села Уютное (ранее – Марьино) Богодуховского района за уклонение от мобилизации. Как установили в Харьковской облпрокуратуре, в январе 2024 года мужчина прошел ВВК, по результатом которой его признали годным к прохождению военной службы. При этом, акцентировали в прокуратуре, на здоровье он не жаловался, а с решением комиссии был согласен.

«После этого ему была вручена повестка о вызове в Богодуховский РТЦК и СП, однако в определенное время в воинскую часть он не явился. Впоследствии мужчина в письменном виде отказался от прохождения военной службы», – передают правоохранители.

Уже в январе прокуроры передали дело в суд. Однако обвиняемых игнорировал заседания и скрывался.

«После этого мужчину объявили в розыск. В январе 2026 года стражи порядка задержали уклониста, с тех пор он находился под стражей. При поддержании публичного обвинения прокурорами Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Теперь мужчина отправится в тюрьму на три года.

08:55

Синегубов проинформировал о последствиях ударов по области

В течение минувших суток ВС РФ ударили по 17 населенным пунктам области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Богодухов погибли 34-летний мужчина, два двухлетних мальчика и годовалая девочка, пострадали 35-летняя беременная и 73-летняя женщины; в с. Отрядное Шевченковской громады пострадали 58-летняя и 87-летняя женщины; в пос. Золочев пострадал 48-летний мужчина; в с. Оскол пострадал 37-летний мужчина. Также медики оказали помощь 48-летнему мужчине, который 5 февраля пострадал в результате обстрела в с. Колодезное Двуречанской громады», – уточнил Снегубов.

За сутки по Харьковщине «прилетело»:

ракета С-300;

КАБ;

13 БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Ланцет»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

11 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за ударов в Богодуховском районе преврежден частный дом и АЗС, дома обстреляли россияне и в Купянском раоне.

«В Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Оскол), частный дом, две хозяйственные постройки (сел. Боровая), кафе (с. Волохов Яр); в Лозовском районе повреждены электросети (с. Нововолодимирское); в Чугуевском районе повреждены два частных дома (с.Белый Колодец, с. Петропавловка)», – добавил начальник ХОВА.

08:18

На Купянщине сутки прошли без боев, что на севере области, сообщил Генштаб

Утром 11 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в регионе в течение минувших суток.

Боестолкновения были лишь на Южно-Слобожанском направлении. Россияне атаковали в районе Волчанска, Волчанских Хуторов и Прилипки. На Купянском – активности врага не зафиксировали.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 126 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник совершил 100 авиационных ударов, сбросил 284 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 7719 дронов-камикадзе и осуществил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 87 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

07:35

Погибли трое детей, пострадала беременная – ночью РФ атаковала Богодухов

Ночью 11 февраля россияне выпустили по Богодухову БпЛА. «Прилетело» по частному сектору – в эпицентре удара оказался частный дом, он полностью разрушен, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. «Два годовалых мальчика и двухлетняя девочка погибли в результате вражеского удара в г. Богодухов. Также от полученных травм скончался 34-летний мужчина, находившийся вместе с детьми в частном доме», – передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Также в результате ударов пострадала 74-летняя женщина. И 35-летняя беременная.

«Возник пожар на площади 60 кв.м. К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе саперы и кинологи. Также на месте происшествия работали психологи», – добавили спасатели.