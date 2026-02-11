Новини Харкова — головне 11 лютого: трагедія в Богодухові, Терехов про світло

Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».

22:07

Підсумки доби у відеодайджесті

22:04

БпЛА вдарив по магазину в місті Барвінкове Ізюмського району – десятеро постраждалих

Внаслідок обстрілу близько 18:30 загорівся двоповерховий магазин, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.

За даними облпрокуратури, удару по магазину було завдано БпЛА типу «Герань-2». У десятьох постраждалих – поранення та гострий шок.

21:45

Чому в Харкові вимикають світло в будинках, де немає опалення – обленерго опублікувало пояснення

У компанії наголосили, що уникнути відключень електроенергії у таких домах без тепла на сьогодні проблематично, адже хоча б на кілька годин на добу вона має з’являтися у всіх – і тих, хто користується електроплитами, і тих, хто обігрівається електрикою.

В обленерго нагадали, що тривалі відключення світла у Харкові відбуваються так само, як і в інших регіонах. Обсяги електроенергії останнім часом суттєво зменшились через пошкодження важливих підстанцій в Україні та на Харківщині зокрема. Наявні ресурси, яких критично не вистачає, розподіляють між усіма споживачами.

Значні обсяги електроенергії спрямовують на роботу критичної інфраструктури Харківщини: системи тепло- та водопостачання, водовідведення, електротранспорт, медустанови, а також об’єкти, що захищають небо.

“Ситуація ускладнюється вкрай низькими температурами та відсутністю або недостатнім опаленням в частині обласного центру. Для обігріву люди змушені більше користуватися електроприладами, відповідно зростає і споживання. Це напряму впливає на обсяг електроенергії, який можна розподілити”, – йдеться в роз’ясненні обленерго.

21:02

У Харкові близько 20:00 чули вибухи. Усі “прильоти” – за межами міста

Перший вибух пролунав о 19:58. Моніторингові канали попереджали про балістику у напрямку селища Вільшани. Про ракету також написали Повітряні сили ЗСУ. Після цього моніторингові канали та ПС інформували ще про кілька запусків ракет у тому ж напрямку.

Усі вибухи пролунали за межами Харкова, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також він додав, що наразі інформація про постраждалих не надходила.

19:44

У двох підлітків, які о 16:20 постраждали у селищі Золочів внаслідок удару FPV-дрона, – контузії та гострий шок

Як розповів МГ “Об’єктив” очільник СВА Віктор Коваленко, батьки від ушпиталення хлопців відмовилися. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки та автівка.

18:11

Двоє підлітків постраждали у селищі Золочів внаслідок удару FPV-дрона

Хлопцям 15 та 14 років медики надали всю необхідну допомогу. Пошкоджено скління вікон приватного будинку та цивільна автівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

17:25

П’ять разів атакували російські військові на Харківщині від початку доби

Як інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00, на Південно-Слобожанському напрямку супротивник атакував у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське і Охрімівка. Три бої ще тривають.

На Куп’янському напрямку від початку доби наступальних дій з боку росіян не зафіксовано.

16:12

РФ атакувала на Харківщині машину медиків та автобус: загинула жінка

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що о 13:00 на трасі Київ–Харків–Довжанський, поблизу села Борщівка, російський БпЛА влучив у службовий автомобіль первинної медичної допомоги.

Внаслідок удару транспортний засіб загорівся. У салоні перебувало п’ятеро людей – медичні працівники та цивільні громадяни.

«Одна жінка загинула на місці події. Інші отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу», – додали правоохоронці.

Крім цього, близько 12:00 окупанти вдарили FPV-дроном по рейсовому автобусу, який курсував маршрутом Руська Лозова – Харків, інформує начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Подія сталася у Руській Лозовій, коли транспорт перебував на кінцевій зупинці. На щастя, пасажирів у цей час всередині не було, а водій вчасно встиг сховатися і не зазнав поранень. Наразі курсування рейсових автобусів за вказаним маршрутом призупинено», – зазначив Задоренко.

14:28

Харків’яни без світла по 15-19 годин: Терехов звернувся до Шмигаля, що вимагає

Мер Харкова Ігор Терехов публічно звернувся до керівництва «Укренерго» та до міністра енергетики Дениса Шмигаля через тривалі відключення світла у місті.

Міський голова зазначив, що відключення електроенергії стали суворою реальністю для всієї країни. Однак, підкреслив він, є міста, для яких ця реальність значно жорсткіша.Зокрема, Харків.

З цих причин і звертається до Укренерго і Шмигаля, пояснює Терехов. Він нагадав, що після обстрілу 3 лютого близько 900 будинків у Харкові залишилися без тепла.

«Тоді ж пролунала чітка обіцянка: у будинках без теплопостачання відключення електроенергії триватимуть не більше 4 годин. Ця обіцянка має бути виконана. Відключення електроенергії по 15–19 годин на добу — неприйнятні для Харкова», – наголосив міський голова.

Мер каже: це питання не лише комфорту, адже через наслідки ударів по теплу, тривалі відключення означають холод у квартирах, зупинку насосів та ризики для систем водо- й теплопостачання.

Тож він вимагає: перегляду тривалості та принципів застосування графіків відключень для Харкова, максимально можливого скорочення часу знеструмлення та публічного пояснення людям логіки ухвалених рішень.

12:34

Маршрутка на Харківщині потрапила під обстріл

«Ліснянська маршрутка попала під обстріл. Тимчасово курсування приміськими автобусами в селище Лісне, до подальшого повідомлення, буде призупинено», – повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

11:34

На три роки “сяде” чоловік, який відмовився воювати

Три роки позбавлення волі – такий вирок отримав мешканець села Затишне (раніше –Мар’їне) Богодухівського району за ухилення від мобілізації. Як встановили у Харківській облпрокуратурі, у січні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, за результатом якого його визнали придатним до проходження військової служби. При цьому, акцентували у прокуратурі, на здоров’я він не скаржився, а з рішенням комісії погоджувався.

“Після цього йому було вручено повістку про виклик до Богодухівського РТЦК та СП, однак у визначений час до військової частини він не з’явився. Згодом чоловік письмово відмовився від проходження військової служби”, – передають правоохоронці.

Вже у січні прокурори передали справу до суду. Проте обвинувачених ігнорував засідання та переховувався.

“Після цього чоловіка оголосили у розшук. У січні 2026 року правоохоронці затримали ухилянта, відтоді він перебував під вартою. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області його визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Тепер чоловік вирушить до в’язниці на три роки.

08:55

Синєгубов поінформував про наслідки ударів по області

Протягом минулої доби ЗС РФ вдарили по 17 населених пунктах області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Богодухів загинули 34-річний чоловік, два дворічні хлопчики і однорічна дівчинка, постраждали 35-річна вагітна та 73-річна жінки; у с. Одрадне Шевченківської громади постраждали 58-річна і 87-річна жінки; у сел. Золочів постраждав 48-річний чоловік; у с. Оскіл постраждав 37-річний чоловік. Також медики надали допомогу 48-річному чоловіку, який 5 лютого постраждав внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади”, – зазначив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині “прилетіло”:

ракета С-300;

КАБ;

13 БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА типу «Ланцет»;

чотири БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

11 БпЛА (тип встановлюється).

Через удари в Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок та АЗС, доми обстріляли росіяни і в Куп’янському раоні.

“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Оскіл), приватний будинок, дві господарчі споруди (сел. Борова), кафе (с. Волохів Яр); у Лозівському районі пошкоджено електромережі (с. Нововолодимирське); у Чугуївському районі пошкоджено два приватні будинки (с.Білий Колодязь, с. Петропавлівка)”, – додав Синєгубов.

08:18

На Куп’янщині доба пройшла без боїв, що на півночі області, повідомив Генштаб

Вранці 11 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були в регіоні протягом минулої доби.

Зіткнення були лише на Південно-Слобожанському напрямку. Росіяни атакували в районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Приліпки. На Куп’янському – активності ворога не зафіксували.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 7719 дронів-камікадзе та здійснив 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

07:35

Загинули троє дітей, постраждала вагітна – вночі РФ атакувала Богодухів

Вночі 11 лютого росіяни випустили по Богодухову БпЛА. “Прилетіло” по приватному сектору – в епіцентрі удару опинився приватний будинок, він повністю зруйнований, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. “Два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка загинули внаслідок ворожого удару в м. Богодухів. Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку“, – передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Крім того, внаслідок ударів постраждала 74-річна жінка, а також 35-річна вагітна.

“Виникла пожежа на площі 60 кв. До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені підрозділи ДСНС, у тому числі сапери та кінологи. Також на місці події працювали психологи”, – додали рятувальники.