Спортзал одного из вузов горел утром в Харькове: известна причина пожара 📷
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Сообщения о пожаре в здании спортивного манежа одного из вузов в Киевском районе спасатели получили сегодня, 13 февраля, в 10:04, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«К месту вызова было направлено четыре отделения спасателей на автоцистернах и два на пожарных автолестницах. Горел утеплитель под облицовкой на площади 40 м кв», — отметили в ГСЧС.
В 11:07 возгорание локализовали, в 12:57 — полностью потушили. Предварительно, причина пожара — короткое замыкание электросети.
Напомним, за прошедшие сутки на Харьковщине было 17 пожаров. При этом ни одного возгорания из-за российских ударов не зафиксировали, рассказали в облуправлении ГСЧС. Есть информация о двух пострадавших из-за бытовых пожаров.
