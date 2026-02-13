Live

Спортзал одного из вузов горел утром в Харькове: известна причина пожара 📷

Происшествия 13:42   13.02.2026
Виктория Яковенко
Спортзал одного из вузов горел утром в Харькове: известна причина пожара 📷 Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о пожаре в здании спортивного манежа одного из вузов в Киевском районе спасатели получили сегодня, 13 февраля, в 10:04, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«К месту вызова было направлено четыре отделения спасателей на автоцистернах и два на пожарных автолестницах. Горел утеплитель под облицовкой на площади 40 м кв», — отметили в ГСЧС.

В 11:07 возгорание локализовали, в 12:57 — полностью потушили. Предварительно, причина пожара — короткое замыкание электросети.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, за прошедшие сутки на Харьковщине было 17 пожаров. При этом ни одного возгорания из-за российских ударов не зафиксировали, рассказали в облуправлении ГСЧС. Есть информация о двух пострадавших из-за бытовых пожаров.

Читайте также: Одну из самых опасных операций на Харьковщине провели газовщики

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

13.02.2026
За сутки в Харькове двое пострадавших из-за бытовых пожаров – ГСЧС
12.02.2026
На Салтовке сегодня утром мужчина пытался спастись от огня и выпрыгнул из окна
12.02.2026
В Барвенково 13 пострадавших: РФ била по магазину (фото)
11.02.2026
Пожары в Харькове и области: о причинах и последствиях сообщили в ГСЧС
10.02.2026
БпЛА ударил по АЗС на Харьковщине: есть пострадавший, произошел пожар (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Спортзал одного из вузов горел утром в Харькове: известна причина пожара 📷», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 13:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре в здании спортивного манежа одного из вузов в Киевском районе спасатели получили сегодня, 13 февраля, в 10:04, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".