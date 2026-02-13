Live

Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)

Події 13:42   13.02.2026
Вікторія Яковенко
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)

Повідомлення про пожежу в будівлі спортивного манежу одного з вишів у Київському районі рятувальники отримали сьогодні, 13 лютого, о 10:04, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«До місця виклику було направлено чотири відділення рятувальників на автоцистернах та два на пожежних автодрабинах. Горів утеплювач під облицюванням на площі 40 м кв», – зазначили у ДСНС.

Об 11:07 загоряння локалізували, о 12:57 – повністю загасили. Попередньо, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, протягом минулої доби на Харківщині було 17 пожеж. При цьому жодного загоряння через російські удари не зафіксували, розповіли в облуправлінні ДСНС. Є інформація про двох постраждалих через побутові пожежі.

Читайте також: Одну з найнебезпечніших операцій на Харківщині провели газовики

Автор: Вікторія Яковенко
