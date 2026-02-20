Схроны с наркотиками на почти $100 тысяч нашла служебная собака в Харькове

Собака помогла правоохранителям изъять около 4 килограммов психотропных веществ PVP, сообщает Нацполиция.

Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью установили, что 28-летний мужчина и 41-летняя женщина через интернет-магазины продавали психотропное вещество через «закладки» на территории Харькова и области.

Правоохранители обыскали жилье злоумышленников и изъяли психотропное вещество PVP, электронные весы, фасовочные принадлежности и другие вещдоки преступления.

Чтобы найти тайники с наркотиками, копы привлекли служебную собаку. Спустя несколько минут она разыскала два тайника, где злоумышленники хранили около 4 килограммов психотропного вещества PVP. На «черном» рынке стоимость изъятого составляет около $100 тысяч.

28-летний мужчина задержан, ему сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков. Правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения его соучастнице.