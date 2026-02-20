Сховки з наркотиками на майже $100 тисяч знайшов службовий собака у Харкові

Собака допоміг правоохоронцям вилучити близько 4 кілограмів психотропної речовини PVP, повідомляє Нацполіція.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю встановили, що 28-річний чоловік та 41-річна жінка через інтернет-крамниці продавали психотропну речовину через «закладки» на території Харкова й області.

Правоохоронці обшукали житло зловмисників і вилучили психотропну речовину PVP, електронні ваги, фасувальне приладдя та інші речові докази злочину.

Щоб знайти сховки із наркотиками, копи залучили службового собаку. Ізі за лічені хвилини розшукала дві схованки, де зловмисники зберігали близько 4 кілограмів психотропної речовини PVP. На «чорному» ринку вартість вилученого становить близько $100 тисяч.

28-річного чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у незаконному збуті наркотиків. Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри його співучасниці.