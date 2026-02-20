Live

Сховки з наркотиками на майже $100 тисяч знайшов службовий собака у Харкові

Події 17:57   20.02.2026
Оксана Якушко
Сховки з наркотиками на майже $100 тисяч знайшов службовий собака у Харкові

Собака допоміг правоохоронцям вилучити близько 4 кілограмів психотропної речовини PVP, повідомляє Нацполіція.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю встановили, що 28-річний чоловік та 41-річна жінка через інтернет-крамниці продавали психотропну речовину через «закладки» на території Харкова й області.

Правоохоронці обшукали житло зловмисників і вилучили психотропну речовину PVP, електронні ваги, фасувальне приладдя та інші речові докази злочину.

Щоб знайти сховки із наркотиками, копи залучили службового собаку. Ізі за лічені хвилини розшукала дві схованки, де зловмисники зберігали близько 4 кілограмів психотропної речовини PVP. На «чорному» ринку вартість вилученого становить близько $100 тисяч.

28-річного чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у незаконному збуті наркотиків. Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри його співучасниці.

Читайте також: “Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сховки з наркотиками на майже $100 тисяч знайшов службовий собака у Харкові
Сховки з наркотиками на майже $100 тисяч знайшов службовий собака у Харкові
20.02.2026, 17:57
“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині
“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині
20.02.2026, 17:20
Реставрація чи офісний центр із паркінгом? Битва за маєток у центрі Харкова 📹
Реставрація чи офісний центр із паркінгом? Битва за маєток у центрі Харкова 📹
20.02.2026, 16:19
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 16:06
Сотню фіктивних викладачів виявили у Харкові: подробиці схеми (фото)
Сотню фіктивних викладачів виявили у Харкові: подробиці схеми (фото)
20.02.2026, 16:00
Двоє поліцейських загинули на Харківщині під час евакуації: авто атакував дрон
Двоє поліцейських загинули на Харківщині під час евакуації: авто атакував дрон
20.02.2026, 16:46

Новини за темою:

20.02.2026
Майже кілограм PVP знайшли в харків’янина
17.02.2026
Наркопритон виявила поліція на Харківщині: що знайшли у квартирі (фото)
21.01.2026
Наркокур’єра з товаром затримали на Харківщині поліціянти
16.01.2026
На хабарі та махінаціях з вагою марихуани викрили полісменів у Харкові
08.01.2026
На Салтівці лікарка видавала наркотики людям із залежністю – поліція


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сховки з наркотиками на майже $100 тисяч знайшов службовий собака у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 17:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Собака допоміг правоохоронцям вилучити близько 4 кілограмів психотропної речовини PVP, повідомляє Нацполіція.".