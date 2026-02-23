Как будут отключать свет в Харьковской области 24 февраля – график
Опубликован график отключений света в Харьковской области на вторник, 24 февраля.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 16:00-22:30
1.2 06:00-12:00; 16:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 08:00-12:00; 16:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:00-12:00; 16:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 09:00-15:30; 22:30-24:00
3.2 09:00-15:30; 22:30-24:00
4.1 01:30-05:00; 09:00-15:30; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 09:00-15:30; 20:00-24:00
5.1 05:00-08:30; 12:30-19:00
5.2 06:00-08:30; 12:30-19:00
6.1 05:00-08:30; 12:30-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:30-19:00; 22:30-24:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, 19 февраля заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин сообщил, что ситуация в энергосистеме Харьковщины остается очень напряженной, при этом наблюдается небольшая ее стабилизация.
Читайте также: Энергообъекты обстреляли в Харькове утром: Синегубов сообщил, чем била РФ
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, отключения света, світло, свет;
