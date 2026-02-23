Live

Як відключатимуть світло в Харківській області 24 лютого – графік

Суспільство 21:36   23.02.2026
Олена Нагорна
Як відключатимуть світло в Харківській області 24 лютого – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на вівторок, 24 лютого.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 06:00–12:00; 16:00–22:30
1.2 06:00–12:00; 16:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 08:00–12:00; 16:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:00–12:00; 16:00–22:30
3.1 01:30–05:00; 09:00–15:30; 22:30-24:00
3.2 09:00-15:30; 22:30-24:00
4.1 01:30-05:00; 09:00–15:30; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 09:00–15:30; 20:00-24:00
5.1 05:00-08:30; 12:30-19:00
5.2 06:00-08:30; 12:30-19:00
6.1 05:00-08:30; 12:30-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:30–19:00; 22:30-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 19 лютого заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін повідомив, що ситуація в енергосистемі Харківщини залишається дуже напруженою, при цьому спостерігається невелика її стабілізація.

Читайте також: Енергооб’єкти обстріляли в Харкові вранці: Синєгубов повідомив, чим била РФ

Автор: Олена Нагорна
