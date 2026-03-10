Что происходит на месте «прилета» в Индустриальном районе – данные мэрии

В пресс-службе мэрии рассказали о последствиях российской атаки вечером 9 марта в Индустриальном районе.

По предварительным данным, в результате обстрела повреждены, как минимум, пять многоэтажек.

«Специалисты КП «Харьковжилстрой» оперативно начали закрывать контуры. А работники КП «Жилкомсервис» проводили обследование повреждений и консультировали жителей о подаче заявлений на компенсацию по программе «єВідновлення», – отметили в мэрии.

Тем временем сотрудники КП «Дорремстрой» также ликвидировали последствия российской атаки.

«Коммунальщики сразу убрали битое стекло, габаритный мусор и привели в порядок прилегающую территорию», – добавили в мэрии.

Напомним, «прилет» российского беспилотника зафиксировали возле жилых многоэтажек в Индустриальном районе Харькова около 21:00 9 марта. Пострадали восемь человек. Пятеро мужчин получили ранения, травмы. Две женщины и 16-летняя девушка испытали острый стресс.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ночью 10 марта россияне также дважды атаковали Холодногорский район. Перерыв между «прилетами» составил около двух часов. В результате ударов повреждены частные дома, хозпостройки, пострадали четыре женщины, самой младшей – 17 лет. Позже в Харьковской облпрокуратуре уточнили, что враг выпустил по городу беспилотники типа «Герань-2».