Що відбувається на місці “прильоту” в Індустріальному районі – дані мерії

У пресслужбі мерії розповіли про наслідки російської атаки увечері 9 березня в Індустріальному районі.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів пошкоджені щонайменше п’ять багатоповерхівок.

“Фахівці КП “Харківжитлобуд” оперативно почали закривати контури. А працівники КП “Житлокомсервіс” проводили обстеження пошкоджень та консультували мешканців щодо подання заяв на компенсацію за програмою “єВідновлення”, – зазначили у мерії.

Тим часом співробітники КП “Шляхрембуд” також ліквідували наслідки російської атаки.

“Комунальники відразу прибрали бите скло, габаритне сміття і упорядкували прилеглу територію”, – додали в мерії.

Нагадаємо, “приліт” російського безпілотника зафіксували біля житлових багатоповерхівок в Індустріальному районі Харкова близько 21:00 9 березня. Постраждали вісім людей. П’ятеро осіб зазнали поранень, травм. Дві жінки та 16-річна дівчина отримали гострий стрес.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вночі 10 березня росіяни також двічі атакували Холодногірський район. Перерва між «прильотами» склала близько двох годин. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі, постраждали чотири жінки, наймолодшій – 17 років. Пізніше в Харківській облпрокуратурі уточнили, що ворог випустив по містоу безпілотники типу «Герань-2».