Некоторые жители Харьковщины сегодня будут слышать взрывы – ХОВА

В пресс-службе ХОВА предупредили, что сегодня, 25 марта, в регионе будут раздаваться звуки взрывов.

Дополнено в 09:55. Также взрывные работы будут в Изюмском районе:

недалеко от села Бражковка с 11:00 до 12:00;

районе села Семеновка с 13:00 до 14:00 включительно.

09:31. В в сообщении акцентировали, что это – не «прилеты». Взрывотехники будут заниматься разминированием в Чугуевском районе.

«С 10:00 до 14:00 включительно возле села Тарановка Чугуевского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы», – уточнили в ХОВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что многоэтажка горела в селе на Харьковщине после удара РФ. Ночью россияне выпустили беспилотник по частному сектору в селе Шевченково, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В результате попадания в крышу двухэтажного многоквартирного жилого дома произошли разрушения и пожар, ликвидированный подразделениями ГСЧС. Предварительно, пострадавших от обстрела нет.