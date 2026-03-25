Некоторые жители Харьковщины сегодня будут слышать взрывы – ХОВА
В пресс-службе ХОВА предупредили, что сегодня, 25 марта, в регионе будут раздаваться звуки взрывов.
Дополнено в 09:55. Также взрывные работы будут в Изюмском районе:
- недалеко от села Бражковка с 11:00 до 12:00;
- районе села Семеновка с 13:00 до 14:00 включительно.
09:31. В в сообщении акцентировали, что это – не «прилеты». Взрывотехники будут заниматься разминированием в Чугуевском районе.
«С 10:00 до 14:00 включительно возле села Тарановка Чугуевского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы», – уточнили в ХОВА.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что многоэтажка горела в селе на Харьковщине после удара РФ. Ночью россияне выпустили беспилотник по частному сектору в селе Шевченково, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В результате попадания в крышу двухэтажного многоквартирного жилого дома произошли разрушения и пожар, ликвидированный подразделениями ГСЧС. Предварительно, пострадавших от обстрела нет.
25 марта 2026 в 09:55