Деякі мешканці Харківщини сьогодні чутимуть вибухи – ХОВА
У пресслужбі ХОВА попередили, що сьогодні, 25 березня, в регіоні будуть лунати звуки вибухів.
Доповнено о 09:55. Також підривні роботи триватимуть в Ізюмскому районі:
неподалік села Бражківка з 11:00 до 12:00;
районі села Семенівка з 13:00 до 14:00 включно.
09:31. У повідомленні наголосили, що це – не “прильоти”. Вибухотехніки займатимуться розмінуванням у Чугуївському районі.
“З 10:00 до 14:00 включно біля села Таранівка Чугуївського району піротехнічні підрозділи проводитимуть вибухові роботи”, – уточнили у ХОВА.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що багатоповерхівка горіла у селі на Харківщині після удару РФ . Вночі росіяни випустили безпілотник по приватному сектору в селі Шевченкове, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області. Внаслідок попадання в дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку сталися руйнування та пожежа, ліквідована підрозділами ДСНС. Попередньо, постраждалих від обстрілу немає.
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: розмінування, харківщина, хова;
Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 09:55;