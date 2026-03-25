Деякі мешканці Харківщини сьогодні чутимуть вибухи – ХОВА

У пресслужбі ХОВА попередили, що сьогодні, 25 березня, в регіоні будуть лунати звуки вибухів.

Доповнено о 09:55. Також підривні роботи триватимуть в Ізюмскому районі:

неподалік села Бражківка з 11:00 до 12:00;

районі села Семенівка з 13:00 до 14:00 включно.

09:31. У повідомленні наголосили, що це – не “прильоти”. Вибухотехніки займатимуться розмінуванням у Чугуївському районі.

“З 10:00 до 14:00 включно біля села Таранівка Чугуївського району піротехнічні підрозділи проводитимуть вибухові роботи”, – уточнили у ХОВА.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що багатоповерхівка горіла у селі на Харківщині після удару РФ . Вночі росіяни випустили безпілотник по приватному сектору в селі Шевченкове, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області. Внаслідок попадання в дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку сталися руйнування та пожежа, ліквідована підрозділами ДСНС. Попередньо, постраждалих від обстрілу немає.