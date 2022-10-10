Бежать мы можем только вперед — Зеленский о попытках напугать украинцев
Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди убежали. Но бежать мы можем только вперед и показываем это на поле боя. Так будет и дальше. Всегда помните: Украина была до того, как появился враг, Украина будет и после него.Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Зеленский, обстрел; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 17:09;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бежать мы можем только вперед — Зеленский о попытках напугать украинцев".