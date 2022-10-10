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Бежать мы можем только вперед — Зеленский о попытках напугать украинцев

Политика 17:09   10.10.2022
Владимир Зеленский
президент Украины
Бежать мы можем только вперед — Зеленский о попытках напугать украинцев

Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди убежали. Но бежать мы можем только вперед и показываем это на поле боя. Так будет и дальше. Всегда помните: Украина была до того, как появился враг, Украина будет и после него.

Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;
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Автор: Владимир Зеленский, президент Украины

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 17:09;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бежать мы можем только вперед — Зеленский о попытках напугать украинцев".