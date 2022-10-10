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Бігти ми можемо тільки вперед – Зеленський про спроби налякати українців

Політика 17:09   10.10.2022
Володимир Зеленський
Президент України
Бігти ми можемо тільки вперед – Зеленський про спроби налякати українців

Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі. Завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього.

Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , ;
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Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 17:09;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бігти ми можемо тільки вперед – Зеленський про спроби налякати українців".