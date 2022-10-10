Бігти ми можемо тільки вперед – Зеленський про спроби налякати українців
Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі. Завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього.Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Зеленський, обстріл; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Бігти ми можемо тільки вперед – Зеленський про спроби налякати українців»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 17:09;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бігти ми можемо тільки вперед – Зеленський про спроби налякати українців".