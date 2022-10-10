Бігти ми можемо тільки вперед – Зеленський про спроби налякати українців

Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі. Завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього.