Ударить по пешеходному мосту в Киеве — импотенция какая-то — Доник
Але, и это все? Это даже какая-то х@ня, а не симметричный ответ. Это я как Харьковчанин говорю. Мы такого добра от мышебратов уже насмотрелись. Влупить по пешеходному мосту в Киеве в ответ на взрыв на крымском мосту? Импотенция какая-то.Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина, Харьков; Теги: доник, киев, обстрел; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 17:28;
Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударить по пешеходному мосту в Киеве — импотенция какая-то — Доник".