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Ударить по пешеходному мосту в Киеве — импотенция какая-то — Доник

Мир 17:28   10.10.2022
Роман Доник
волонтер
Ударить по пешеходному мосту в Киеве — импотенция какая-то — Доник

Але, и это все? Это даже какая-то х@ня, а не симметричный ответ. Это я как Харьковчанин говорю. Мы такого добра от мышебратов уже насмотрелись. Влупить по пешеходному мосту в Киеве в ответ на взрыв на крымском мосту? Импотенция какая-то.

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Роман Доник, волонтер

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 17:28;

  • Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударить по пешеходному мосту в Киеве — импотенция какая-то — Доник".