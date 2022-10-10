Ударить по пешеходному мосту в Киеве — импотенция какая-то — Доник

Але, и это все? Это даже какая-то х@ня, а не симметричный ответ. Это я как Харьковчанин говорю. Мы такого добра от мышебратов уже насмотрелись. Влупить по пешеходному мосту в Киеве в ответ на взрыв на крымском мосту? Импотенция какая-то.