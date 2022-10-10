Влупити по пішохідному мосту в Києві – імпотенція якась – Донік
Альо, і це все? Це навіть якась х@ня, а не симетрична відповідь. Це я як Харків’янин кажу. Ми такого добра від мишебратьєв вже надивилися. Влупити по пішходному мосту в Києві у відповідь на вибух на кримському мосту? Імпотенція якась.Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: доник, киев, обстріл; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 17:28;
Кореспондент Роман Доник, волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влупити по пішохідному мосту в Києві – імпотенція якась – Донік".