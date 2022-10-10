Влупити по пішохідному мосту в Києві – імпотенція якась – Донік

Альо, і це все? Це навіть якась х@ня, а не симетрична відповідь. Це я як Харків’янин кажу. Ми такого добра від мишебратьєв вже надивилися. Влупити по пішходному мосту в Києві у відповідь на вибух на кримському мосту? Імпотенція якась.