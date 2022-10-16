В Украине интересуются: а до 24 февраля прилеты по Белгороду были?
Извините, что спрашиваю, но до 24 февраля были прилеты по Белгороду? А на аэродроме под Таганрогом до 24 февраля взрывались самолеты? Нет? А что же случилось?Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: бєлгород, Белгород, береза, прилеты; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 13:38;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине интересуются: а до 24 февраля прилеты по Белгороду были?".