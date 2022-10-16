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В Украине интересуются: а до 24 февраля прилеты по Белгороду были?

Мир 13:38   16.10.2022
Борислав Береза
экс-нардеп
В Украине интересуются: а до 24 февраля прилеты по Белгороду были?

Извините, что спрашиваю, но до 24 февраля были прилеты по Белгороду? А на аэродроме под Таганрогом до 24 февраля взрывались самолеты? Нет? А что же случилось?

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;
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Автор: Борислав Береза, экс-нардеп

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 13:38;

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