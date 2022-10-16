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В Україні цікавляться: а до 24 лютого прильоти по Бєлгороду були?

Політика 13:38   16.10.2022
Борислав Береза
екснардеп
В Україні цікавляться: а до 24 лютого прильоти по Бєлгороду були?

Вибачте, що питаю, але до 24 лютого були прильоти по Бєлгороду? А на аеродромі під Таганрогом до 24 лютого вибухали літаки? Ні? А що сталося?

Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;
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Автор: Борислав Береза, екснардеп

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 13:38;

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