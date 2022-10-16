В Україні цікавляться: а до 24 лютого прильоти по Бєлгороду були?
Вибачте, що питаю, але до 24 лютого були прильоти по Бєлгороду? А на аеродромі під Таганрогом до 24 лютого вибухали літаки? Ні? А що сталося?Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Бєлгород, береза, прилеты; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 13:38;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні цікавляться: а до 24 лютого прильоти по Бєлгороду були?".