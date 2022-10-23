Тираны следят за войной в Украине — Подоляк не исключает начало кровавого века

РФ вторглась в суверенную страну. РФ запускает ракеты по городам. РФ уничтожает энергетические объекты, чтобы заморозить миллионы. Другие тираны смотрят. Единственный способ закончить войну — заставить РФ уйти из Украины. В противном случае 21 век будет эпохой кровавых конфликтов.