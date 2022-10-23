Тираны следят за войной в Украине — Подоляк не исключает начало кровавого века
РФ вторглась в суверенную страну. РФ запускает ракеты по городам. РФ уничтожает энергетические объекты, чтобы заморозить миллионы. Другие тираны смотрят. Единственный способ закончить войну — заставить РФ уйти из Украины. В противном случае 21 век будет эпохой кровавых конфликтов.Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Подоляк; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 17:06;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тираны следят за войной в Украине — Подоляк не исключает начало кровавого века".