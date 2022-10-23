“Тирани стежать за війною в Україні” – Подоляк про початок кривавого століття

РФ вторглася до суверенної країни. РФ запускає ракети по містах. РФ знищує енергетичні об’єкти, щоби заморозити мільйони. Інші тирани дивляться. Єдиний спосіб закінчити війну – змусити РФ піти з України. В іншому випадку 21 століття буде епохою кривавих конфліктів.