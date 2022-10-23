“Тирани стежать за війною в Україні” – Подоляк про початок кривавого століття
РФ вторглася до суверенної країни. РФ запускає ракети по містах. РФ знищує енергетичні об’єкти, щоби заморозити мільйони. Інші тирани дивляться. Єдиний спосіб закінчити війну – змусити РФ піти з України. В іншому випадку 21 століття буде епохою кривавих конфліктів.Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Подоляк; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 17:06;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Тирани стежать за війною в Україні” – Подоляк про початок кривавого століття".