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В ОП отреагировали на «грязную бомбу» от Шойгу: «Переговоров не будет»

Мир 08:42   24.10.2022
Андрей Ермак
руководитель Офиса Президента Украины
В ОП отреагировали на «грязную бомбу» от Шойгу: «Переговоров не будет»

Россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, которые мечтают о переговорах, чтобы остановить свой крах. Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется с РФ в изоляции, в которой она обязательно окажется.

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;
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Автор: Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 08:42;

  • Корреспондент Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОП отреагировали на «грязную бомбу» от Шойгу: «Переговоров не будет»".