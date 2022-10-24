В ОП отреагировали на «грязную бомбу» от Шойгу: «Переговоров не будет»
Россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, которые мечтают о переговорах, чтобы остановить свой крах. Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется с РФ в изоляции, в которой она обязательно окажется.Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: ермак, переговоры; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 08:42;
Корреспондент Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОП отреагировали на «грязную бомбу» от Шойгу: «Переговоров не будет»".