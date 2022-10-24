В ОП відреагували на “брудну бомбу” від Шойгу: “Переговорів не буде”

Росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах. Це бачить весь світ. Переговорів не буде. А все брудне залишиться із РФ в ізоляції, у якій вона обов’язково опиниться.