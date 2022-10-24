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В ОП відреагували на “брудну бомбу” від Шойгу: “Переговорів не буде”

Політика 08:42   24.10.2022
Андрій Єрмак
керівник Офісу Президента України
В ОП відреагували на “брудну бомбу” від Шойгу: “Переговорів не буде”

Росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах. Це бачить весь світ. Переговорів не буде. А все брудне залишиться із РФ в ізоляції, у якій вона обов’язково опиниться.

Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;
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Автор: Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 08:42;

  • Кореспондент Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОП відреагували на “брудну бомбу” від Шойгу: “Переговорів не буде”".