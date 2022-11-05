Подоляк сообщил о единственно возможной делегации для переговоров с РФ
Единственная возможная делегация для «переговоров» с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи – самая восточная точка международно признанных границ Украины.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 20:48;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Единственная возможная делегация для «переговоров» с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи – самая восточная точка…".