Live
  • Субота 05.11.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Подоляк повідомив про єдино можливу делегацію для переговорів з РФ

Світ 20:48   05.11.2022
Михайло Подоляк
радник керівника Офісу Президента України
Подоляк повідомив про єдино можливу делегацію для переговорів з РФ

Єдина можлива делегація для “переговорів” із Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно визнаних кордонів України.

Автор: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України

Новини за темою:

08:42
В ОП відреагували на “брудну бомбу” від Шойгу: “Переговорів не буде”
17:06
“Тирани стежать за війною в Україні” – Подоляк про початок кривавого століття
18:34
РФ правлять терористи, які не до кінця знають, чого вони хочуть – Зеленський
18:01
Росія хотіла вдарити по Харкову, але щось пішло не так – Подоляк
22:09
Данилов порадив Матвієнко думати про лінію захисту в Гаазі

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Подоляк повідомив про єдино можливу делегацію для переговорів з РФ»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 20:48;

    • Кореспондент Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдина можлива делегація для “переговорів” із Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно…".