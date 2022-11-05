Подоляк повідомив про єдино можливу делегацію для переговорів з РФ
Єдина можлива делегація для “переговорів” із Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно визнаних кордонів України.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 20:48;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдина можлива делегація для “переговорів” із Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно…".