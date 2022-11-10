Херсон оставляют — иудушки не нужны — Казанский о смерти Стремоусова
Стремоусов «погиб в ДТП». Ну, тут все понятно и без пояснений. Если Херсон оставляют, то местные иудушки больше не нужны. Концы в воду. Очередная поучительная история для всех любителей русского мира. Никогда не сотрудничайте с Россией. Вас всегда максимально цинично используют, кинут и сольют.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 07:56;
Корреспондент Денис Казанский, журналист, блоггер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стремоусов «погиб в ДТП». Ну, тут все понятно и без пояснений. Если Херсон оставляют, то местные иудушки больше не нужны. Концы…".