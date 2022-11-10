Херсон оставляют — иудушки не нужны — Казанский о смерти Стремоусова

Стремоусов «погиб в ДТП». Ну, тут все понятно и без пояснений. Если Херсон оставляют, то местные иудушки больше не нужны. Концы в воду. Очередная поучительная история для всех любителей русского мира. Никогда не сотрудничайте с Россией. Вас всегда максимально цинично используют, кинут и сольют.