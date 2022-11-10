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Херсон залишають – юдушки не потрібні – Казанський про смерть Стремоусова

Події 07:56   10.11.2022
Денис Казанский
журналист
Херсон залишають – юдушки не потрібні – Казанський про смерть Стремоусова

Стремоусов “загинув у ДТП”. Ну, тут усе зрозуміло і без пояснень. Якщо Херсон залишають, то місцеві юдушки більше не потрібні. Кінці у воду. Ще одна повчальна історія всім любителям “русского мира”. Ніколи не співпрацюйте із Росією. Вас завжди максимально цинічно використають, кинуть та зіллють.

Автор: Денис Казанский, журналист, блоггер

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 07:56;

    • Кореспондент Денис Казанский, журналист, блоггер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стремоусов “загинув у ДТП”. Ну, тут усе зрозуміло і без пояснень. Якщо Херсон залишають, то місцеві юдушки більше не потрібні.…".