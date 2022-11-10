Херсон залишають – юдушки не потрібні – Казанський про смерть Стремоусова

Стремоусов “загинув у ДТП”. Ну, тут усе зрозуміло і без пояснень. Якщо Херсон залишають, то місцеві юдушки більше не потрібні. Кінці у воду. Ще одна повчальна історія всім любителям “русского мира”. Ніколи не співпрацюйте із Росією. Вас завжди максимально цинічно використають, кинуть та зіллють.