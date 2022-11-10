Херсон залишають – юдушки не потрібні – Казанський про смерть Стремоусова
Стремоусов “загинув у ДТП”. Ну, тут усе зрозуміло і без пояснень. Якщо Херсон залишають, то місцеві юдушки більше не потрібні. Кінці у воду. Ще одна повчальна історія всім любителям “русского мира”. Ніколи не співпрацюйте із Росією. Вас завжди максимально цинічно використають, кинуть та зіллють.
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Ви читали новину: «Херсон залишають – юдушки не потрібні – Казанський про смерть Стремоусова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 07:56;
Кореспондент Денис Казанский, журналист, блоггер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стремоусов “загинув у ДТП”. Ну, тут усе зрозуміло і без пояснень. Якщо Херсон залишають, то місцеві юдушки більше не потрібні.…".