Мы найдем пути дать электроэнергию — глава «Укрэнерго» Кудрицкий

Нет ни одной страны в мире, которая могла бы подготовиться к ракетным атакам на энергосистему такого масштаба… Мы устоим, найдем пути подать электроэнергию, мы будем работать всю ночь и все последующие дни. Мало приятного в том, чтобы быть главной целью ракетного запаса страны-террориста, но им нас не сломить.