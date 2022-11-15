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Мы найдем пути дать электроэнергию — глава «Укрэнерго» Кудрицкий

Общество 21:21   15.11.2022
Владимир Кудрицкий
председатель правления НЭК "Укрэнерго"
Мы найдем пути дать электроэнергию — глава «Укрэнерго» Кудрицкий Фото: пресс-службы НЭК «Укрэнерго»

Нет ни одной страны в мире, которая могла бы подготовиться к ракетным атакам на энергосистему такого масштаба… Мы устоим, найдем пути подать электроэнергию, мы будем работать всю ночь и все последующие дни. Мало приятного в том, чтобы быть главной целью ракетного запаса страны-террориста, но им нас не сломить.

Автор: Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго"

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 21:21;

    • Корреспондент Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нет ни одной страны в мире, которая могла бы подготовиться к ракетным атакам на энергосистему такого масштаба… Мы устоим, найдем…".