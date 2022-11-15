Ми знайдемо шляхи дати електроенергію – голова “Укренерго” Кудрицький
Немає жодної країни в світі, яка могла б підготуватися до ракетних атак на енергосистему такого масштабу Ми встоїмо, знайдемо шляхи подати електроенергію, ми працюватимемо всю ніч і всі наступні дні. Мало приємного в тому, щоб бути головною ціллю ракетного запасу країни-терориста, але їм нас не зламати.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 21:21;
Кореспондент Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Немає жодної країни в світі, яка могла б підготуватися до ракетних атак на енергосистему такого масштабу Ми встоїмо, знайдемо шляхи…".