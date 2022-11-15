Ми знайдемо шляхи дати електроенергію – голова “Укренерго” Кудрицький

Немає жодної країни в світі, яка могла б підготуватися до ракетних атак на енергосистему такого масштабу Ми встоїмо, знайдемо шляхи подати електроенергію, ми працюватимемо всю ніч і всі наступні дні. Мало приємного в тому, щоб бути головною ціллю ракетного запасу країни-терориста, але їм нас не зламати.