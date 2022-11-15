Live
  • Вівторок 15.11.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.76
    • 🟢

Ми знайдемо шляхи дати електроенергію – голова “Укренерго” Кудрицький

Події 21:21   15.11.2022
Володимир Кудрицький
голова правління НЕК "Укренерго"
Ми знайдемо шляхи дати електроенергію – голова “Укренерго” Кудрицький

Немає жодної країни в світі, яка могла б підготуватися до ракетних атак на енергосистему такого масштабу Ми встоїмо, знайдемо шляхи подати електроенергію, ми працюватимемо всю ніч і всі наступні дні. Мало приємного в тому, щоб бути головною ціллю ракетного запасу країни-терориста, але їм нас не зламати.

Автор: Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго"

Новини за темою:

20:56
У Харкові та області почало з’являтися світло
19:39
До ранку світла на Харківщині точно не буде, щодо води є “план Б” – голова ОВА
19:04
Було шість “прильотів”, без світла всі населені пункти Харківщини – Синєгубов
18:42
Генштаб повідомив про обстріли щонайменше 3 населених пунктів на Харківщині
11:10
Армія РФ обстрілює села на Харківщині снарядами з вражаючими елементами

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ми знайдемо шляхи дати електроенергію – голова “Укренерго” Кудрицький»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 21:21;

    • Кореспондент Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Немає жодної країни в світі, яка могла б підготуватися до ракетних атак на енергосистему такого масштабу Ми встоїмо, знайдемо шляхи…".