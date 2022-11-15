Украинские военные не примут никаких переговоров — Залужный

Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – россия должна оставить все захваченные территории.