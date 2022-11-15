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Украинские военные не примут никаких переговоров — Залужный

Политика 21:08   15.11.2022
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ
Украинские военные не примут никаких переговоров — Залужный

Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – россия должна оставить все захваченные территории.

Автор: Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 21:08;

    • Корреспондент Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях.…".