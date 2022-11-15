Українські військові приймуть ніяких перемовин – Залужний
Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – росія має залишити всі захоплені території.
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Ви читали новину: «Українські військові приймуть ніяких перемовин – Залужний»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 21:08;
Кореспондент Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські…".