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Українські військові приймуть ніяких перемовин – Залужний

Політика 21:08   15.11.2022
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ
Українські військові приймуть ніяких перемовин – Залужний

Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – росія має залишити всі захоплені території.

Автор: Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 21:08;

    • Кореспондент Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські…".