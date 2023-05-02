Кирби заявил о провале российского зимнего наступления на Донбассе

Попытка России провести зимнее наступление на Донбассе преимущественно через Бахмут провалилось. В декабре прошлого года Россия начала широкое наступление на нескольких направлениях, в том числе на Угледар, Авдеевку, Бахмут и Кременную. Большая часть этих усилий застопорилась и потерпела неудачу. Россия не смогла захватить ни одной стратегически значимой территории.