Кирби заявил о провале российского зимнего наступления на Донбассе
Фото: АР
Попытка России провести зимнее наступление на Донбассе преимущественно через Бахмут провалилось. В декабре прошлого года Россия начала широкое наступление на нескольких направлениях, в том числе на Угледар, Авдеевку, Бахмут и Кременную. Большая часть этих усилий застопорилась и потерпела неудачу. Россия не смогла захватить ни одной стратегически значимой территории.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Кирби заявил о провале российского зимнего наступления на Донбассе»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 11:48;
Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попытка России провести зимнее наступление на Донбассе преимущественно через Бахмут провалилось. В декабре прошлого года Россия начала широкое наступление на…".