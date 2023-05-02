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Кирби заявил о провале российского зимнего наступления на Донбассе

Мир 11:48   02.05.2023
Джон Кирби
координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям
Кирби заявил о провале российского зимнего наступления на Донбассе Фото: АР

Попытка России провести зимнее наступление на Донбассе преимущественно через Бахмут провалилось. В декабре прошлого года Россия начала широкое наступление на нескольких направлениях, в том числе на Угледар, Авдеевку, Бахмут и Кременную. Большая часть этих усилий застопорилась и потерпела неудачу. Россия не смогла захватить ни одной стратегически значимой территории.

Автор: Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попытка России провести зимнее наступление на Донбассе преимущественно через Бахмут провалилось. В декабре прошлого года Россия начала широкое наступление на…".