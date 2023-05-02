В боях за Бахмут РФ потеряла 100 тысяч человек, наступление провалилось — ISW

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на оценку Белого дома, данную 1 мая, сообщил, что российское наступление на Бахмут потерпело неудачу.

«По оценке Белого дома 1 мая, с января 2023 года в боях за Бахмут российские войска потеряли 100 000 человек — 80 000 раненых и 20 000 убитых. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что половина из 20 000 погибших в бою были бойцами группы «Вагнер». Кирби также оценил, что наступление России на Бахмут потерпело неудачу. По оценке Белого дома 1 мая, российское наступление на Бахмут провалилось», — написали аналитики ISW в сводке за 1 мая.

При этом попытки атаковать в Бахмуте россияне продолжают. В ISW отметили, что кадры с геолокацией за 29 и 30 апреля подтверждают незначительное продвижение врага на трассе T0513 Бахмут-Северск к югу от села Сакко и Ванцетти (14 км к северу от Бахмута) и в пределах западного Бахмута.

«Украинские официальные лица указали, что наемники группы Вагнера и другие российские силы изо всех сил пытаются сохранить темп наступательных операций в Бахмуте. Командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска в Бахмуте провели многочисленные атаки, но не продвинулись вперед, тогда как украинские войска провели контратаки и отбили часть российских позиций. Местный украинский командир заявил, что украинские силы вернули себе инициативу на поле боя в некоторых районах Бахмута, а российским силам не удалось перерезать украинские пути тылового обеспечения в Бахмуте», — отметили аналитики.

Тем временем, по данным ISW, Украина продолжает готовиться к контрнаступлению. Аналитики отметили заявление министра обороны Алексея Резникова о выходе подготовки «на финишную прямую».