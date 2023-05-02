У боях за Бахмут РФ втратила 100 тисяч людей, наступ провалився – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на оцінку Білого дому, дану 1 травня, повідомив, що російський наступ на Бахмут зазнав невдачі.

“1 травня Білий дім оцінив, що російські війська зазнали 100 000 втрат — 80 000 поранених і 20 000 убитих — у боях за Бахмут із січня 2023 року. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі оголосив, що половина з 20 тисяч загиблих у бою були бійцями групи “Вагнера”. Кірбі також оцінив, що наступ Росії на Бахмут провалився”, – написали аналітики ISW у зведенні за 1 травня.

При цьому спроби атакувати в Бахмуті росіяни продовжують. В ISW зазначили, що кадри з геолокацією за 29 та 30 квітня підтверджують незначне просування ворога на трасі T0513 Бахмут-Сіверськ на південь від села Сакко і Ванцетті (14 км на північ від Бахмута) та в межах західного Бахмута.

“Українські офіційні особи вказали, що найманці групи Вагнера та інші російські сили щосили намагаються зберегти темп наступальних операцій у Бахмуті. Командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська в Бахмуті провели численні атаки, але не просунулися вперед, тоді як українські війська провели контратаки та відбили частину російських позицій. Місцевий український командир заявив, що українські сили повернули собі ініціативу на полі бою в деяких районах Бахмуту, а російським силам не вдалося перерізати українські шляхи тилового забезпечення у Бахмуті”, – зазначили аналітики.

Тим часом за даними ISW, Україна продовжує готуватися до контрнаступу. Аналітики відзначили заяву міністра оборони Олексія Резнікова про вихід підготовки “на фінішну пряму”.