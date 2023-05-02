Кирби заявил о провале российского зимнего наступления на Донбассе

Спроба Росії здійснити зимовий наступ на Донбасі в основному через Бахмут провалилася. У грудні минулого року Росія розпочала широкий наступ на кількох напрямках просування, включно з Вугледаром, Авдіївкою, Бахмутом і Кремінною. Більшість цих зусиль застопорилась і провалилася. Росія не змогла захопити жодної стратегічно важливої території.