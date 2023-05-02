Кирби заявил о провале российского зимнего наступления на Донбассе
Фото: АР
Спроба Росії здійснити зимовий наступ на Донбасі в основному через Бахмут провалилася. У грудні минулого року Росія розпочала широкий наступ на кількох напрямках просування, включно з Вугледаром, Авдіївкою, Бахмутом і Кремінною. Більшість цих зусиль застопорилась і провалилася. Росія не змогла захопити жодної стратегічно важливої території.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 11:48;
Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спроба Росії здійснити зимовий наступ на Донбасі в основному через Бахмут провалилася. У грудні минулого року Росія розпочала широкий наступ…".