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Кирби заявил о провале российского зимнего наступления на Донбассе

Події 11:48   02.05.2023
Джон Кірбі
координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
Кирби заявил о провале российского зимнего наступления на Донбассе Фото: АР

Спроба Росії здійснити зимовий наступ на Донбасі в основному через Бахмут провалилася. У грудні минулого року Росія розпочала широкий наступ на кількох напрямках просування, включно з Вугледаром, Авдіївкою, Бахмутом і Кремінною. Більшість цих зусиль застопорилась і провалилася. Росія не змогла захопити жодної стратегічно важливої території.

Автор: Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 11:48;

    • Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спроба Росії здійснити зимовий наступ на Донбасі в основному через Бахмут провалилася. У грудні минулого року Росія розпочала широкий наступ…".