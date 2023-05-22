90% бизнеса в Украине возобновили свою деятельность — Марченко
Фото: пресс-служба МФУ
Если в первый месяц войны бизнес в Украине был практически парализован, то сегодня 90% уже возобновили свою деятельность. Способность украинского бизнеса к гибкости и адаптации даже в таких крайне тяжелых условиях невероятна. И это очень важно, ведь армию мы финансируем исключительно за счет налогов и внутренних заимствований.
Новости по теме:
Вы читали новость: «90% бизнеса в Украине возобновили свою деятельность — Марченко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 11:27;
Корреспондент Сергей Марченко, министр финансов Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если в первый месяц войны бизнес в Украине был практически парализован, то сегодня 90% уже возобновили свою деятельность. Способность украинского…".