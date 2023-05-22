90% бизнеса в Украине возобновили свою деятельность — Марченко

Если в первый месяц войны бизнес в Украине был практически парализован, то сегодня 90% уже возобновили свою деятельность. Способность украинского бизнеса к гибкости и адаптации даже в таких крайне тяжелых условиях невероятна. И это очень важно, ведь армию мы финансируем исключительно за счет налогов и внутренних заимствований.