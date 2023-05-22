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90% бизнеса в Украине возобновили свою деятельность — Марченко

Общество 11:27   22.05.2023
Сергей Марченко
министр финансов Украины
90% бизнеса в Украине возобновили свою деятельность — Марченко Фото: пресс-служба МФУ

Если в первый месяц войны бизнес в Украине был практически парализован, то сегодня 90% уже возобновили свою деятельность. Способность украинского бизнеса к гибкости и адаптации даже в таких крайне тяжелых условиях невероятна. И это очень важно, ведь армию мы финансируем исключительно за счет налогов и внутренних заимствований.

Автор: Сергей Марченко, министр финансов Украины

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  • Категории: Общество, Сказано, Украина, Экономика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 11:27;

    • Корреспондент Сергей Марченко, министр финансов Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если в первый месяц войны бизнес в Украине был практически парализован, то сегодня 90% уже возобновили свою деятельность. Способность украинского…".