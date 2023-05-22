90% бізнесу в Україні відновили свою діяльність – Марченко

Якщо у перший місяць війни бізнес в Україні був практично паралізований, то сьогодні 90% вже відновили свою діяльність. Здатність українського бізнесу до гнучкості та адаптації навіть у таких вкрай важких умовах є неймовірною. І це надзвичайно важливо, адже армію ми фінансуємо виключно за рахунок податків та внутрішніх запозичень.