90% бізнесу в Україні відновили свою діяльність – Марченко
Фото: пресслужба МФУ
Якщо у перший місяць війни бізнес в Україні був практично паралізований, то сьогодні 90% вже відновили свою діяльність. Здатність українського бізнесу до гнучкості та адаптації навіть у таких вкрай важких умовах є неймовірною. І це надзвичайно важливо, адже армію ми фінансуємо виключно за рахунок податків та внутрішніх запозичень.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 11:27;
Кореспондент Сергій Марченко, міністр фінансів України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо у перший місяць війни бізнес в Україні був практично паралізований, то сьогодні 90% вже відновили свою діяльність. Здатність українського…".