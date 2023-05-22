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90% бізнесу в Україні відновили свою діяльність – Марченко

Економіка 11:27   22.05.2023
Сергій Марченко
міністр фінансів України
90% бізнесу в Україні відновили свою діяльність – Марченко Фото: пресслужба МФУ

Якщо у перший місяць війни бізнес в Україні був практично паралізований, то сьогодні 90% вже відновили свою діяльність. Здатність українського бізнесу до гнучкості та адаптації навіть у таких вкрай важких умовах є неймовірною. І це надзвичайно важливо, адже армію ми фінансуємо виключно за рахунок податків та внутрішніх запозичень.

Автор: Сергій Марченко, міністр фінансів України

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  • Категорії: Економіка, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 11:27;

    • Кореспондент Сергій Марченко, міністр фінансів України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо у перший місяць війни бізнес в Україні був практично паралізований, то сьогодні 90% вже відновили свою діяльність. Здатність українського…".