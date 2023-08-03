Выборы будут после победы — Стефанчук
Многие международные коллеги во время общения спрашивают: «Думаете ли вы о следующих выборах?» Я им всегда отвечаю: «Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы». И тут уж действительно нужны будут изменения в законодательство.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:20;
Корреспондент Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие международные коллеги во время общения спрашивают: «Думаете ли вы о следующих выборах?» Я им всегда отвечаю: «Мы думаем о…".