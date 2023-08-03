Выборы будут после победы — Стефанчук

Многие международные коллеги во время общения спрашивают: «Думаете ли вы о следующих выборах?» Я им всегда отвечаю: «Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы». И тут уж действительно нужны будут изменения в законодательство.