Вибори будуть після перемоги – Стефанчук

“Багато міжнародних колег під час спілкування питають: “Чи думаєте ви про наступні вибори?” Я їм завжди відповідаю: “Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги”. І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство.