Вибори будуть після перемоги – Стефанчук
“Багато міжнародних колег під час спілкування питають: “Чи думаєте ви про наступні вибори?” Я їм завжди відповідаю: “Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги”. І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 11:20;
Кореспондент Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Багато міжнародних колег під час спілкування питають: “Чи думаєте ви про наступні вибори?” Я їм завжди відповідаю: “Ми думаємо про…".