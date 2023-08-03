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Вибори будуть після перемоги – Стефанчук

Політика 11:20   03.08.2023
Руслан Стефанчук
голова Верховної Ради України
Вибори будуть після перемоги – Стефанчук

“Багато міжнародних колег під час спілкування питають: “Чи думаєте ви про наступні вибори?” Я їм завжди відповідаю: “Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги”. І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство.

Автор: Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України
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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Багато міжнародних колег під час спілкування питають: “Чи думаєте ви про наступні вибори?” Я їм завжди відповідаю: “Ми думаємо про…".