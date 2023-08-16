На телемарафоне говорили другое — Бутусов о признании властью: война надолго

Президент Зеленский сказал, что нужно много дронов. А министр реинтеграции Верещук сказала, что война будет длиться долго. Это давно очевидные вещи для всех, кто близок к войне, но руководители это только начали осознавать. Хотя на телемарафоне говорили долгое время другое.