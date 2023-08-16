Live
  • Ср 16.08.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

На телемарафоне говорили другое — Бутусов о признании властью: война надолго

Политика 11:41   16.08.2023
Юрий Бутусов
главный редактор "Цензор.НЕТ"
На телемарафоне говорили другое — Бутусов о признании властью: война надолго

Президент Зеленский сказал, что нужно много дронов. А министр реинтеграции Верещук сказала, что война будет длиться долго. Это давно очевидные вещи для всех, кто близок к войне, но руководители это только начали осознавать. Хотя на телемарафоне говорили долгое время другое.

Автор: Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"
Популярно
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)
16.08.2023, 08:57
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
16.08.2023, 08:35
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
15.08.2023, 08:58
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
16.08.2023, 10:38
Синегубов — о взрывах в Харькове: «Спасибо силам ПВО»
Синегубов — о взрывах в Харькове: «Спасибо силам ПВО»
16.08.2023, 09:21
В Харьковской области ищут двух мужчин: полиция просит помощи
В Харьковской области ищут двух мужчин: полиция просит помощи
16.08.2023, 11:48

Новости по теме:

11:41
На телемарафоне говорили другое — Бутусов о признании властью: война надолго
11:32
Верещук считает, что война не закончится следующей весной
11:17
«Даже нельзя описать»: Сырский показал, как воюет пехота под Купянском (видео)
10:38
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
07:39
Атака «Шахедов», авиаудары и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба ВСУ

  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На телемарафоне говорили другое — Бутусов о признании властью: война надолго»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:41;

    • Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Зеленский сказал, что нужно много дронов. А министр реинтеграции Верещук сказала, что война будет длиться долго. Это давно очевидные…".