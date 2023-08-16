На телемарафоне говорили другое — Бутусов о признании властью: война надолго
Президент Зеленский сказал, что нужно много дронов. А министр реинтеграции Верещук сказала, что война будет длиться долго. Это давно очевидные вещи для всех, кто близок к войне, но руководители это только начали осознавать. Хотя на телемарафоне говорили долгое время другое.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:41;
Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Зеленский сказал, что нужно много дронов. А министр реинтеграции Верещук сказала, что война будет длиться долго. Это давно очевидные…".