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“На телемарафоні казали інше” – Бутусов про визнання владою: війна надовго

Події 11:41   16.08.2023
Юрій Бутусов
головний редактор "Цензор.НЕТ"
“На телемарафоні казали інше” – Бутусов про визнання владою: війна надовго

Президент Зеленський сказав, що треба багато дронів. А міністр реінтеграції Верещук сказала, що війна буде йти довго. Це давно очевидні речі для усіх хто близький до війни, але керівники це тільки почали усвідомлювати. Хоча на телемарафоні казали тривалий час інше.

Автор: Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ"
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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 11:41;

    • Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Зеленський сказав, що треба багато дронів. А міністр реінтеграції Верещук сказала, що війна буде йти довго. Це давно очевидні…".