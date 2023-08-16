“На телемарафоні казали інше” – Бутусов про визнання владою: війна надовго

Президент Зеленський сказав, що треба багато дронів. А міністр реінтеграції Верещук сказала, що війна буде йти довго. Це давно очевидні речі для усіх хто близький до війни, але керівники це тільки почали усвідомлювати. Хоча на телемарафоні казали тривалий час інше.