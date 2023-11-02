Выиграть войну невозможно, оскорбляя журналиста, написавшего правду — Касьянов
Фото: facebook Юрия Касьянова
Через два-три месяца все забудут о статье в журнале «Time», потому что воровать не перестанут, победа не наступит, западная помощь не увеличится, Ермак не уйдет, и Зеленский не снимет военный френч. Потому что война. Выиграть которую можно только решительными переменами. А не оскорблениями на журналиста, который написал неприятную правду.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Time, война, Зеленский, касьянов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Выиграть войну невозможно, оскорбляя журналиста, написавшего правду — Касьянов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 11:59;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через два-три месяца все забудут о статье в журнале «Time», потому что воровать не перестанут, победа не наступит, западная помощь…".