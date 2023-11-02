Выиграть войну невозможно, оскорбляя журналиста, написавшего правду — Касьянов

Через два-три месяца все забудут о статье в журнале «Time», потому что воровать не перестанут, победа не наступит, западная помощь не увеличится, Ермак не уйдет, и Зеленский не снимет военный френч. Потому что война. Выиграть которую можно только решительными переменами. А не оскорблениями на журналиста, который написал неприятную правду.