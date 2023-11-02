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Выиграть войну невозможно, оскорбляя журналиста, написавшего правду — Касьянов

Мир 11:59   02.11.2023
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Выиграть войну невозможно, оскорбляя журналиста, написавшего правду — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

Через два-три месяца все забудут о статье в журнале «Time», потому что воровать не перестанут, победа не наступит, западная помощь не увеличится, Ермак не уйдет, и Зеленский не снимет военный френч. Потому что война. Выиграть которую можно только решительными переменами. А не оскорблениями на журналиста, который написал неприятную правду.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 11:59;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через два-три месяца все забудут о статье в журнале «Time», потому что воровать не перестанут, победа не наступит, западная помощь…".