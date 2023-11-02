Виграти війну неможливо, ображаючи журналіста, який написав правду – Касьянов
За 2-3 місяці всі забудуть про статтю в журналі Time, тому що красти не перестануть, перемога не настане, західна допомога не збільшиться, Єрмак не піде, і Зеленський не зніме військовий френч. Тому що війна. Виграти яку можна тільки рішучими змінами. А не образами на журналіста, який написав неприємну правду.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Time, війна, Зеленський, касьянов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Виграти війну неможливо, ображаючи журналіста, який написав правду – Касьянов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 11:59;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 2-3 місяці всі забудуть про статтю в журналі Time, тому що красти не перестануть, перемога не настане, західна допомога…".