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Виграти війну неможливо, ображаючи журналіста, який написав правду – Касьянов

Політика 11:59   02.11.2023
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Виграти війну неможливо, ображаючи журналіста, який написав правду – Касьянов

За 2-3 місяці всі забудуть про статтю в журналі Time, тому що красти не перестануть, перемога не настане, західна допомога не збільшиться, Єрмак не піде, і Зеленський не зніме військовий френч. Тому що війна. Виграти яку можна тільки рішучими змінами. А не образами на журналіста, який написав неприємну правду.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 11:59;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 2-3 місяці всі забудуть про статтю в журналі Time, тому що красти не перестануть, перемога не настане, західна допомога…".