Виграти війну неможливо, ображаючи журналіста, який написав правду – Касьянов

За 2-3 місяці всі забудуть про статтю в журналі Time, тому що красти не перестануть, перемога не настане, західна допомога не збільшиться, Єрмак не піде, і Зеленський не зніме військовий френч. Тому що війна. Виграти яку можна тільки рішучими змінами. А не образами на журналіста, який написав неприємну правду.