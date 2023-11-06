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Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории — Кулеба

Мир 11:35   06.11.2023
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории — Кулеба

Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Потому мы закроем глаза, если не получим (ракеты) «Taurus», но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами.

Автор: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 11:35;

  • Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Потому мы закроем глаза, если не получим (ракеты) «Taurus», но получим системы…".