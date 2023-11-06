Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории — Кулеба

Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Потому мы закроем глаза, если не получим (ракеты) «Taurus», но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами.