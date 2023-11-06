Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории — Кулеба
Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Потому мы закроем глаза, если не получим (ракеты) «Taurus», но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: зима, кулеба, обстрелы, пво, ракети;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 11:35;
Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Потому мы закроем глаза, если не получим (ракеты) «Taurus», но получим системы…".