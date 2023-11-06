Ми готуємося до найжахливішої зими в історії – Кулеба
Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: зима, кулеба, обстріли, пво, ракети;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 11:35;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми…".