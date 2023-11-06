Ми готуємося до найжахливішої зими в історії – Кулеба

Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами