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Ми готуємося до найжахливішої зими в історії – Кулеба

Події 11:35   06.11.2023
Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України
Ми готуємося до найжахливішої зими в історії – Кулеба

Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами

Автор: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 11:35;

  • Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми…".